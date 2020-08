Calciomercato Inter, spunta un ex ‘Red Devils’ per la difesa

Beppe Marotta è al lavoro per costruire la nuova Inter per la stagione 2020-2021. Per il reparto difensivo si guarda in Italia. Il calciatore in questione ha militato in Premier League nel Manchester United.

Darmian è l’obiettivo numero uno per l’Inter

Matteo Darmian è molto vicino a lasciare il Parma. La sua avventura, con il club ducale, è vicina alla conclusione. La sua esperienza in Emilia Romagna può concludersi dopo solo un anno dal suo arrivo. A riportarlo in Italia ci ha pensato l’ex direttore sportivo della società crociata, Daniele Faggiano (ora passato al Genoa). L’Inter si è sempre dimostrata interessata ad acquistare il calciatore e non ne ha mai fatto mistero. Anche quando militava nel Torino e nel Manchester United ci hanno provato in tutti i modi a fargli vestire la maglia nerazzurra, ma senza successo.

A breve un incontro con il Parma per il terzino

Tra qualche giorno le due società dovrebbero incontrarsi per concretizzare il possibile passaggio del nazionale azzurro alle corte di Antonio Conte. Pare che l’Inter si sia convinta ad acquistarlo a titolo definitivo, nonostante su quella fascia abbia acquistato Achraf Hakimi dal Real Madrid (quest’ultimo è stato autore di due ottime stagioni con il Borussia Dortmund, tra l’altro segnò anche due reti contro la sua attuale squadra). Per le cifre e i dettagli dell’operazione se ne parlerà alla fine della prossima settimana, quando l’affare dovrebbe concludersi.

La carriera di Darmian

Cresciuto nelle giovanili del Milan, fa il suo esordio con i rossoneri quando ancora deve compiere i diciotto anni. Lo farà contro l’Udinese, in quella partita vinsero i friuliani per 3-2 e sbancarono San Siro. Darmian entrò al minuto 67 per sostituire Giuseppe Favalli. Con il club di Berlusconi rimarrà fino al 2009. Poi i prestiti al Padova e al Palermo. La cessione definitiva arriva nel 2011 dove ad acquistarlo è il Torino di Urbano Cairo. Esordirà anche in Europa League. Nel 2015 è ufficiale il suo passaggio al Manchester United. Rimarrà in Inghilterra per quattro anni, poi il ritorno in Italia con la maglia del Parma.

