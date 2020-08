Calciomercato Genoa, un poker d’acquisti per Maran. I dettagli

Il Genoa riparte da Rolando Maran. L’ex Cagliari ha comunicato al direttore sportivo Daniele Faggiano, quali sono i suoi veri obiettivi per rinforzare la rosa per il prossimo campionato.

Genoa, per la porta si punta al ritorno di Perin

Come estremo difensore i rossoblu vogliono riportare a casa, per la terza volta, Mattia Perin. In questo momento, in rosa, c’è il solo Federico Marchetti che è considerato il secondo portiere. Ionut Radu è stato mandato in prestito al Parma e quindi la necessità di acquistare un elemento tra i pali c’è. Il portiere di Latina, di proprietà della Juventus, è ritornato alla base dopo il prestito iniziato a gennaio e conclusosi agli inizi di agosto. Difficile che si possa aprire una trattativa per una sua cessione a titolo definitivo, si lavora nuovamente per un prestito gratuito. I bianconeri ci stanno pensando, anche perché in questo momento Perin sarebbe la quarta scelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, esonerato Nicola. Maran nuovo allenatore (UFFICIALE)

Per la difesa si guarda in casa Roma

Per il reparto difensivo non si molla la pista che porta a Juan Jesus e a Davide Santon. Per il brasiliano c’è da battere la concorrenza del Cagliari di Tommaso Giulini. I giallorossi sono pronti a cederlo, ma solo a titolo definitivo. Faggiano spera di averlo solamente in prestito. Per quanto riguarda il terzino sinistro, sembrava quasi fatta per il suo passaggio in Turchia con la maglia del Besiktas, ma l’accordo tra il calciatore ed il club turco non è stato ancora trovato. Preziosi spera di chiudere entro la metà di settembre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, sogno Pato per l’attacco: trattativa avanzata

Per il centrocampo si segue lo svincolato Bonaventura

Il Genoa si aggiunge alla lunga liste di squadre interessate a Giacomo Bonaventura, ora svincolato dopo che non ha voluto rinnovare il proprio contratto con i rossoneri. Oltre ai grifoni c’è da segnalare l’interesse della Lazio, in cerca di un giocatore di esperienza e che possa aiutare la squadra nella prossima edizione della Champions League. Senza dimenticare il Benevento di Ciro Vigorito che per il suo ritorno in Serie A vuole sbalordire tutti e non fare la comparsa come due anni fa. Infine, molto più probabile, un suo ritorno nel club in cui è cresciuto, ovvero l’Atalanta. Gian Piero Gasperini lo accoglierebbe a braccia aperte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, con l’acquisto della nuova società si punta a un top player