Il Napoli di Gennaro Gattuso continua a lavorare a Castel di Sangro per preparare la nuova stagione: sono arrivate già le prime soddisfazioni dal calciomercato, con Victor Osimhen che ha mostrato il suo potenziale nelle prime amichevoli.

Calciomercato Napoli, Thauvin è il nome nuovo per l’attacco

Intanto, però, il tecnico del Napoli ha chiesto nuovi innesti sulle fasce offensive per migliorare ancora di più la rosa. Da settimane si parla di un forte interesse per Jeremie Boga, esterno del Sassuolo e per Cengiz Under, attaccante turco della Roma, ma per questi nomi serve tempo e strategie di mercato ben delineate. Non mancano le alternative e secondo quanto riportato da Reubblica, una di queste corrisponde al nome di Florian Thauvin, esterno francese del Marsiglia che guarda alla Serie A per continuare la sua carriera.

Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Meret: le ultime

Napoli, le cifre per arrivare a Thauvin

L’attaccante francese, di piede sinistro, piace molto al Napoli che potrebbe utilizzarlo sulla destra per sostituire José Maria Callejon e in staffetta con Matteo Politano. Con il Marsiglia ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe essere considerato un affre ‘low cost’, vista anche l’età. A 27 anni potrebbe essere il profilo già pronto per il Napoli per il proseguimento della strada lasciata da Callejon ma il Marsiglia non farà sconti. La richiesta è di 20 milioni di euro, che il Napoli cercherà di limare, e dal suo entourage è arrivata la domanda di 4 milioni netti a stagione. Intanto l’idea di mercato inizia a farsi spazio sempre di più anche per un ‘like’ lasciato dallo stesso calciatore alla nuova maglia del Napoli.

Notizie Napoli, l’agente di Osimhen estasiato per l’inizio scoppiettante

Mercato Napoli, il punto sugli esterni

Il primo nome sul taccuino di Cristiano Giuntoli, però, era e resta Jeremie Boga. L’attaccante ivoriano del Sassuolo ha stregato la Serie A da protagonista con i neroverdi e ha visto lievitare enormemente il suo valore. Ora, per cederlo, la squadra di Reggio Emilia chiede 40 milioni di euro, non un centesimo in meno. Il Napoli è in contatto da tempo con Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, e cercherà di trovare l’accordo non appena ci sarà del movimento in uscita. La notizia del giorno è la cessione di Allan all’Everton, ormai sempre più vicina, che porterà nelle casse azzurra 25 milioni di euro immediatamente. Soldi che potrebbero essere girati al Sassuolo, insieme al cartellino di Ounas per chiudere definitivamente la trattativa e portare Boga al Napoli.

