Calciomercato Milan, per Donnarumma c’è il pericolo Premier League

La stagione del Milan sarà la prima ad iniziare ufficialmente: il calciomercato dei rossoneri, però, sta faticando a decollare. Dopo aver chiuso la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic, la dirigenza di Milanello si concentrerà su quello di Gianluigi Donnarumma.

Calciomercato Milan, Donnarumma dice addio?

La dirigenza del Milan ha ribadito in più circostanze l’importanza di Gianluigi Donnarumma nel progetto rossonero e anche per il futuro si vuole sia così. Il portiere campano, però, ha il contratto in scadenza nel 2021 e, ad oggi, non ha ancora rinnovato, né tantomeno duscusso in modo approfondito del prolungamento del contratto. Mino Raiola, agente di Donnarumma, è stato in contatto con il club fino a pochissimi giorni fa per definire i dettagli del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic che, a 39 anni quasi compiuti, giocherà almeno un’altra stagione in rossonero. Il pericolo, dunque, è l’addio del portiere classe ’99 che potrebbe addirittura liberarsi a parametro zero se non si dovesse trovare un accordo.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinnova: i dettagli

Milan, c’è il Chelsea su Donnarumma

Intanto il Chelsea di Frank Lampard vuole migliorare ancora la rosa dopo le folli spese di questa estate e starebbe pensando ancora una volta a Donnarumma. Il portiere del Milan è nei sogni di Roman Abramovich da tempo e potrebbe provare anche in questa sessione di mercato a portarlo in Premier League. Le richieste pervenute in passato alla dirigenza rossonera sono sempre state rimandate al mittente ma questa volta il potente magnate russo potrebbe fare sul serio per il giovanissimo portiere della Nazionale Italiana.

Calciomercato Milan, arriva un centrocampista: ecco quando si chiude

L’offerta del Chelsea

Stando a quanto riporta il portale inglese Insider Football, il Chelsea vorrebbe liberarsi di Kepa Arrizabalaga e puntare decisamente su Gianluigi Donnarumma. Il portiere spagnolo non ha la completa fiducia di Lampard che starebbe pensando di inserirlo nella trattativa per arrivare al portiere del Milan. Si tratterebbe, in realtà, di uno scambio di prestiti. Però l’operazione è di difficilissima (quasi impossibile) realizzazione. In primis perché Donnarumma ha un solo anno di contratto con il Milan e non è possibile partire in prestito senza aver prima rinnovato.

Mercato Milan, cessione importante in difesa: le ultime

Milan, si punta sulla rosa esistente

Per il Milan, poi, Donnarumma è il pilastro del progetto. E ci sono tutte le intenzioni, da entrambe le parti, di rinnovare e continuare ancora insieme, per puntare al rientro nelle grandi d’Italia e d’Europa. Intanto i rossoneri sono attenti anche sul mercato in entrata, seppur mirando colpo di basso costo. Uno dei profili più interessanti in entrata è quello di Brahim Diaz, attaccante esterno del Real Madrid che sta per arrivare in prestito con diritto di riscatto (e con controriscatto da parte delle Merengues).

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, addio doloroso: entro 48 ore l’annuncio ufficiale

Mercato Juventus, nome super per l’attacco: le ultime