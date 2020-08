Calciomercato Juventus, sullo sfondo resta Benzema: la situazione

Calciomercato Juventus, non solo Suarez: il club bianconero si guarda intorno

Non solo Luis Suarez, il calciomercato della Juventus si infiamma intorno a diversi nomi, tra cui anche quello di Karim Benzema. E’ a caccia di una punta la società bianconera, con l’ormai risaputo addio di Gonzalo Higuain. Il Pipita lascerà un posto vacante nel reparto offensivo della Juventus, ed è per tale motivo che il CFO bianconero, Fabio Paratici, ha voglia di regalare ad Andrea Pirlo un attaccante perfetto per il suo tridente.

Juventus, tra Dzeko, Suarez e Benzema: Fabio Paratici studia ogni tipo di ipotesi per il team che sarà di Andrea Pirlo

Stando a quello che rivelano i colleghi de La Repubblica, ci sarebbero degli intoppi legati all’affare che porta a Luis Surarez. Il centravanti uruguaiano vorrebbe 12 milioni di ingaggio netti, ma i bianconeri sembrano disposti a spingersi fino agli 8 milioni. La pista più economica e semplice, porterebbe ad Edin Dzeko, con l’affare che dovrebbe decollare solo in caso di cessione da parte del Napoli, con Arkadiusz Milik che finirebbe alla Roma, sostituendo proprio il bosniaco. Quest’ultimo, attende la Juventus. Sembra essersi convinto di lasciare Roma e la fascia di capitano a lui affidata, per un ultimo importante contratto che lo legherebbe ai bianconeri per i prossimi due o tre anni.

Juventus, Benzema è un affare complesso: da Madrid hanno fatto sapere una cosa

Sullo sfondo, resterebbe viva la pista che porta al talento del Real Madrid, Karim Benzema. Quello del franco-algerino è un nome che fa letteralmente impazzire la società bianconera, perché l’idea di vedere nuovamente assieme il duo in avanti con Cristiano Ronaldo, così come nel periodo d’oro degli ultimi anni dei blancos, non dispiace affatto allo stesso Pirlo. Ma la verità è che da Madrid fanno sapere che Benzema è al momento incedibile. Solo una clamorosa offerta e del tutto “indecente”, potrebbe convincere Florentino Perez a salutare il proprio centravanti e concedere alla Juventus il cartellino del proprio bomber franco-algerino.

