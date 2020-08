Calciomercato Fiorentina, doppio grande colpo: tornano in Serie A

Continua a sondare il terreno la Fiorentina in vista della prossima stagione. Il club viola, dal cambio di proprietà della scorsa estate, con l’arrivo di Rocco Commisso, si è reso protagonista nel mercato della passata stagione tra estate e gennaio. Tanti arrivi importanti, ma non è finita qua. Perché la Fiorentina pensa in grande e ha pronti altri due grandi colpi che andrebbero a rinforzare e non poco la rosa di Beppe Iachini.

Mercato Fiorentina, Piatek e Torreira possono tornare in Serie A

La Fiorentina potrebbe pensare di dare ancora un’occasione in Serie A a Gonzalo Higuain. Il calciaotre è in uscita dalla Juventus e potrebbe sposare l’idea di sposare un nuovo progetto in A. Intanto, i viola hanno in mente di chiudere un altro colpo importante, si tratta sempre di un ex Milan, è Krzysztof Piatek. Presentata già l’offerta all’Herta Berlino. Il ds Pradè vuole a tutti i costi chiudere un bomber d’attacco per infiammare la piazza e regalare il colpo in attacco al proprio allenatore. Intanto si pensa anche al centrocampo. Dove c’è l’assalto a Lucas Torreira.

Calciomercato Fiorentina, l’offerta per Piatek: le cifre

Pare che i viola abbiano già impostato la trattativa con l’Herta Berlino per l’acquisto del bomber polacco. Il club tedesco chiede circa 25 milioni di euro per la cessione del calciatore arrivato lo scorso gennaio. Possibile operazione con prestito e riscatto nel 2021.

Fiorentina, anche Torreira pronto a tornare: c’è pronta l’alternativa

A centrocmapo si investirà e non poco, ma al momento la Fiorentina si è concentrata per provare a raggiungere l’intesa per il rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli. Parti vicine, si attende la fumata bianca nelle prossime settimane. la società viola valuta altre soluzioni anche per il centrocampo. Intanto, Lucas Torreira è l’obiettivo primario del club viola per rinforzare il centrocampo. Il calciatore è in uscita dall’Arsenal che però continua a valutarlo circa 30 milioni di euro. GIà pronta l’alternativa però perché la Fiorentina ha messo nel mirino Paredes, altro calciatore in uscita, ma dal PSG.