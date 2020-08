Anche per la Roma sta per iniziare la nuova stagione: oggi i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per effettuare i test clinici prima di ritrovarsi in ritiro. Dopodiché si penserà in maniera più massiccia al calciomercato, perché dopo l’acquisto di Pedro, la Roma deve risolvere le voci circa l’addio di Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, c’è da decidere il futuro di Dzeko

Il capitano della Roma ha trascinato il club con la sua grande esperienza e qualità sia in campionato che in Europa League, terminando la stagione al quinto posto, con una qualificazione europea. Ora, però, c’è da capire il futuro. Perché Edin è legatissimo ai giallorossi, ma vuole capire bene i progetti futuri, prima di legarsi “per la vita” con il club capitolino. La scorsa estate fu inseguito a lungo dall’Inter di Antonio Conte, salvo poi firmare un rinnovo lampo, con stipendio da top player e scadenza fissata al 2022.

Calciomercato Roma, Milik potrebbe essere il post-Dzeko

Roma, incontro Dzeko-Fienga

Intanto nel ritiro per la prossima stagione ci saranno gli occhi puntati sul futuro dell’attaccante bosniaco. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà un incontro decisivo tra Edin Dzeko e il CEO della società, Guido Fienga. Si deciderà in maniera definitiva il da farsi. Perché sulle tracce di Dzeko è piombata la Juventus di Andrea Pirlo, interessata alle caratteristiche tecnico-tattiche del gigante bosniaco che si sposerebbero alla perfezione con quelle di Cristiano Ronaldo. Ora il capitano della Roma, nel faccia a faccia con Fienga, vuole conoscere i progetti futuri di Dan Friedkin. E’ legatissimo alla città e al club ma vuole vincere, non ha intenzione di terminare la carriera senza un trofeo italiano. E la Roma vuole capire le sue intenzioni.

Mercato Roma, la Juve punta anche un altro giallorosso

La richesta economica della Roma

Per la Roma, Dzeko è incedibile. Perché è il miglior calciatore della rosa e colui che porta la mentalità vincente che servirà per crescere sempre di più. Però se dall’incontro con Fienga dovesse emergere la volontà di cambiare aria, i giallorossi sono pronti a prendere in considerazioni proposte per la cessione. Ma si parte dalla base di 15 milioni di euro, proprio in virtù del contratto attualmente in vigore fino al 2022. La Roma non vuole perdere a meno il suo fuoriclasse e non farà sconti a nessuno.

Calciomercato Roma, se lascia Dzeko tutto su Milik

Quando sarà chiara la volontà di Dzeko partirà l’effetto Domino. In caso di addio del bosniaco, la Roma punterà prepotentemente su Arkadiusz Milik. Per il polacco il Napoli chiede 50 milioni di euro, che il club giallorosso sarebbe disposto a sborsare attraverso una parte di denaro cash e l’altra in cartellini di calciatori: Under e Riccardi potrebbero essere le carte per convincere il Napoli ad accettare l’offerta di trasferimento. Se, invece, Dzeko deciderà di restare nella capitale, sarà la Juventus a puntare Milik. L’asse Roma-Napoli-Juventus è appena iniziato.

