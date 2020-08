Il Milan si è già radunato da qualche giorno a Milanello per preparare la stagione 2020/21: il punto principale di calciomercato è il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso il rinnovo

Il 31 agosto scadrà l’attuale contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Per lo svedese, però, è pronto il rinnovo, almeno per un’altra stagione, a cifre superiori a quelle attuali. Lo scorso gennaio il Milan decise di puntare sul suo talento e le sue caratteristiche per 6 mesi ma dopo la fine della stagione 2019/20 si è capito che con lui in campo si può tornare in alto. E’ per questo che dopo l’ultima giornata si sono intensificati i colloqui con Mino Raiola, procuratore dell’attaccante classe ’81. Però senza arrivare ad una conclusione ben delineata, anche se negli ultimi giorni le parti sono sempre più vicine.

Mercato Milan, i pro e i contro del rinnovo di Ibrahimovic

Ibrahimovic: l’indizio social che fa sperare i tifosi

La sensazione è che alla fine il rinnovo ci sarà. Le cifre sono presto svelate: 6,5 milioni netti (bonus compresi) per una sola stagione. Il Milan offriva 5 milioni fissi più 1 di bonus, mentre lo svedese chiedeva 1 milione in più di parte fissa: si andranno incontro e firmeranno a metà strada. Il Milan non vuole perdere Zlatan e il contrario. Intanto i tifosi rossoneri possono iniziare a sperare, soprattutto dopo l’indizio social che il gigante svedese ha pubblicato poco fa: “La quiete prima della tempesta“.

The Calm before the Storm pic.twitter.com/HfSaUhHuuS — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 27, 2020

Milan, la smentita di Raiola

Nel frattempo ieri sera Mino Raiola aveva smentito qualsiasi rinnovo imminente di Ibrahimovic con il Milan, bollando come fake news la notizia. Le firme non ci sono ancora e forse bisognerà attendere ancora qualche giorno prima dell’ufficialità, però, come detto, le parti sono sempre più vicine, come confermato anche da Paolo Maldini nell’ultima conferenza stampa. Il post social di Ibra sembrano presagire tale finale: lo svedese è pronto a tornare in campo e a riprendersi la titolarità nello scacchiere di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, dopo Ibra toccherà a Donnarumma

Una volta deciso il futuro di Zlatan Ibrahimovic, per il Milan sarà tempo di pensare a quello di Donnarumma. Il procuratore è sempre lo stesso Mino Raiola, che ha ribadito l’essere ottimisti da entrambe le parti per il futuro del portiere campano classe ’99. E’ all’ultimo anno di contratto con i rossoneri che presto potrebbero offrire cifre ancora maggiori per la firma del nuovo accordo. Un passo importante per il futuro del Milan e per la crescita del club.

