Calciomercato Inter: arriva il ‘sì’, colpaccio dal Barça

Calciomercato Inter, sogno Messi ma non solo: i nerazzurri sono pronti al grande colpo per il centrocampo

Nel corso della giornata di oggi vi abbiamo raccontato delle ultime di calciomercato in casa Inter, con una nuova apertura sulla questione legata ad Arturo Vidal. Il calciatore sarebbe in uscita dal club blaugrana, che vive in questi giorni momenti di totale caos, causato dall’addio di Lionel Messi. Infuriati i tifosi catalani che hanno letteralmente invaso il Camp Nou in segno di protesta.

La pulce è coinvolta nella bagarre di mercato, a cui partecipa in maniera defilata alla corsa per lui, proprio l’Inter. I bookmakers mettono la società di Milano tra le pretendenti ad aggiudicarsi la pulce, ma le news legate al calciomercato dei nerazzurri vedono ora in prima linea l’ex Juventus, Arturo Vidal.

Conte ritrova Vidal: con Zhang si è parlato anche del calciomercato estivo dell’Inter

E’ un pallino di Antonio Conte e forse sarà stato al centro delle discussioni con Steven Zhang per l’oggi e per il domani. Il progetto Inter continuerà con il tecnico pugliese che, nei giorni scorsi, ha ricevuto conferma da parte della società, a seguito dell’incontro avvenuto ieri proprio con lo stesso presidente. Una conferma arrivata in via ufficiale con comunicato del club, probabilmente grazie anche alle garanzie sul calciomercato che verrà, della stessa Inter. E appunto, tra queste, potrebbe esserci anche quella legata ad Arturo Vidal.

Inter, c’è il ‘sì’ di Vidal: il cileno pronto a riabbracciare Conte

Il cileno potrebbe riabbracciare Antonio Conte, che lo ha allenato nel triennio juventino. Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbero stati dei contatti proprio tra l’entourage del calciatore e l’Inter. Il colpo a centrocampo arriverebbe dal Barcellona, a seguito delle scelte del nuovo tecnico Koeman, che avrebbe escluso Arturo Vidal dal progetto per il suo Barça. L’Inter avrebbe incassato già il ‘sì’ di Arturo Vidal, che si è reso disponibile a tornare in Serie A. Al contrario di quanto successo a gennaio, questa volta tutto potrebbe essere concreto.