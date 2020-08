Calciomercato Inter, erede di Handanovic e non solo: Marotta e Ausilio a lavoro

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio attivi: Antonio Conte potrebbe trovare due colpi da un solo club

L’Inter ha confermato Antonio Conte e adesso toccherà spingersi verso il calciomercato. Entra nel vivo, l’apertura ufficiale al primo settembre contribuirà a far accelerare i club alla chiusura per i colpi in entrata. Il campionato, infatti, riprenderà il 19 settembre, giusto tre settimane circa per mettere in pratica quanto assimilato in questi giorni di ritiro, su cui i 20 club di Serie A stanno lavorando. Tra questi, chiaramente, c’è anche l’Inter di Conte, pronto a raggiungere obiettivi più ambiziosi con la cravatta griffata di nerazzurro.

Inter, contatti con un club di Serie A: ecco di chi si tratta

Mentre Conte e Zhang si riuniscono per conferme sul calciomercato e non solo, sono proprio gli operatori di mercato a lavorare per la stessa Inter. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, assieme a Piero Ausilio, andrà ad incontrare i dirigenti di un club di Serie A, nei prossimi giorni. E’ la news rivelata dai colleghi di Tuttosport, con l’incontro che avverrà tra Inter e Parma. Tra le idee del club di Milano c’è quella di prelevare Luigi Sepe e Mattia Darmian.

Inter, Sepe e Darmian dal Parma: l’erede di Handanovic e il “jolly” per Conte

E’ l’erede di Samir Handanovic, individuato proprio nell’ex Napoli, Luigi Sepe. Sarebbe pronto per un’esperienza ad un top club, con il Napoli che resta la sua priorità per un domani, essendo tifoso del club azzurro, ma è chiaro che non potrà aspettare in eterno di scavalcare le gerarchie con il giovanissimo Alex Meret e l’esperto David Ospina. Il portierone sloveno, con l’età che avanza, potrebbe cedergli i guantoni di San Siro per il futuro che verrà.

Mattia Darmian, invece, sarebbe la soluzione adatta al 3-5-2- di Antonio Conte. Dunque, sempre da Parma, arriverebbe l’altro acquisto per la sua Inter. Un vero e proprio jolly, desiderato da Conte già quando allenava alla Juventus, ma niente se ne fece con il calciatore che prese la strada del Manchester United. Presto si registreranno momenti importanti proprio sull’asse Milano-Parma. Il nuovo ds Carli potrebbe dire addio, da dirigente, a suoi due importanti calciatori del Parma di Fabio Liverani.

