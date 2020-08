Calciomercato Inter: Conte potrebbe riabbracciare un altro suo pupillo

Calciomercato Inter, non solo Vidal: Conte potrebbe ritrovarsi N’Golo Kantè nuovamente in squadra

calciomercato, per quel che riguarda l'Inter, vedono in prima linea Lionel Messi. In casa nerazzurra però, non tocca dimenticare che la priorità resta il reparto di centrocampo, con alcune news in arrivo legate proprio allo stesso. Quest'oggi, la Gazzetta dello Sport, ha rivelato un'importante notizia che riguarda non solo Vidal, bensì un altro ex pupillo di Antonio Conte: parliamo di N'golo Kantè.

L’Inter si autofinanzia: le tante cessioni permetteranno top acquisti per il calciomercato estivo

Antonio Conte. Arrivò al Chelsea nella stessa annata in cui l’ex Kantè riuscì a confermare quanto mostrato con la maglia dell’incredibile Leicester di Claudio Ranieri e a far letteralmente innamorare Antonio Conte delle sue qualità. Le stesse, che ora vorrebbe vedere nella sua Inter, per continuare il famoso percorso di crescita. Il centrocampista francese, campione del Mondo 2018, ha già vissuto un’importante annata con. Arrivò alnella stessa annata in cui l’ex Juve e CT della Nazionale italiana, si ritrovò sulla panchina dei blues. Fu nel suo scacchiere cheriuscì a confermare quanto mostrato con la maglia dell’incredibiledie a far letteralmente innamoraredelle sue qualità. Le stesse, che ora vorrebbe vedere nella sua, per continuare il famoso percorso di crescita.

Nuovo vertice di calciomercato in casa Inter, con il club che andrà ad autofinanziarsi grazie alle cessioni che arriveranno dagli esuberi. Da Nainggolan a Perisic, passando per Joao Mario. E ovviamente anche i sacrificati Brozovic o Skriniar, pronti a permettere all’Inter di incassare una buona cifra economica, da aggiungere al budget stanziato per il mercato.

