Il Torino inizia una nuova era, quella con Marco Giampaolo alla guida. Cambia tutto la squadra granata, che dopo anni con la difesa a tre tornerà alla difesa a quattro. Per questo, la società, sta facendo di tutto per accontentare il nuovo allenatore con il mercato tra entrata ed uscita. Il Torino vuole dimenticare la stagione deludente appena conclusa e vuole tornare a far sognare i propri tifosi con la corsa all’Europa. Ma non solo, perché già dal mercato potrebbero arrivare colpi che infiammerebbero la piazza.

Torino, obiettivo in attacco: c’è il bomber Kristofz Piatek

Toro scatenato, con Cairo e il ds Vagnati che non sembrano volersi fermare. Il Torino sembra la squadra protagonista di questo mercato estivo che in realtà ancora non è partito ufficialmente (mancano pochi giorni). Chiusi già i colpi Rodriguez, Chancellor e Vojvoda, ora i granata sono pronti ad ufficializzare anche Linetty (accordo raggiunto con Samp e calciatore) e Biglia o Fausto Vera, dove però prima si attende l’uscita di Rincon che sembra indirizzato verso il ritorno al Genoa. Al termine di queste trattative poi i granata si concentreranno sul reparto offensivo, dove c’è un nuovo grande obiettivo nella testa della dirigenza, è quello di Kristofz Piatek. L’attaccante è ritornato al Milan ed è già stato messo nuovamente in lista di sbarco.

Torino, assalto a Piatek: ma c’è tanta concorrenza

La dirigenza vuole regalare il grande colpo a mister Giampaolo in attacco. Con Zaza pronto a lasciare, Giampaolo avrà un rinforzo per il suo 4-3-1-2, dove al fianco di Belotti potrebbe giocarci proprio Piatek la prossima stagione. Il polacco vuole restare in Serie A e tornare a gonfiare la rete come due stagioni fa (22 reti in Serie A). Sono Torino e Fiorentina le squadre in pole per il suo acquisto. Il nuovo tecnico dei granata ha già lavorato con il polacco nella sua breve esperienza al Milan, ma per entrambi non è andata come si sperava. Per questo ora potrebbero rilanciarsi insieme al Toro. La società di Commisso era in vantaggio, ma il forte inserimento del Torino ora cambia le carte. I granata puntano tutto su Piatek.

Torino: Izzo con il futuro incerto, Lyanco andrà via

Con l’arrivo del nuovo allenatore è tornato entusiasmo ed alcuni calciatori hanno capito che il progetto potrebbe essere davvero importante. Per questo, N’Koulou può restare, mentre ancora incerto il futuro di Armando Izzo. Chi invece lascerà quasi sicuramente il club è Lyanco. Sul calciatore ci sono tre club: Sporting Lisbona, Napoli e Bologna che sono pronti al suo acquisto. La valutazione che i granata fanno di lui è di 12 milioni di euro.