Calciomercato Lazio, preso Reina. Ha firmato un biennale

La Lazio ha trovato il suo secondo portiere da affiancare al giovane Thomas Strakosha. Si tratta dell’ex Liverpool José Manuel Reina Paéz, in arte Pepe Reina.

Calciomercato Lazio, è fatta per Reina

In giornata ha svolto le visite mediche di rito e si è sottoposto al tampone dove è risultato negativo al Coronavirus. Poi subito, di corsa per raggiungere i suoi nuovi compagni al ritiro di Auronzo di Cadore. Ora Pepe Reina può iniziare la sua terza avventura in Serie A (quarta se si considera il ritorno a Napoli avvenuto dopo due anni dall’ultima volta). Dopo aver vestito la maglia azzurra e quella del Milan è pronto ad iniziare, a trentotto anni, la sua stagione con la maglia dei biancocelesti. Ha firmato un contratto che lo legherà al club di Claudio Lotito per due anni. Con opzione per il terzo, se si dovessero raggiungere dei determinati obiettivi.

La sua ultima esperienza in Premier League

La sua ultima squadra è stata l’Aston Villa. Con la casacca dei ‘The Villans‘ l’estremo difensore è riuscito nell’impresa di salvare, insieme al resto dei suoi ex compagni, la squadra da una retrocessione quasi certa in Championship. Era stato mandato in prestito nel gennaio di quest’anno dai rossoneri che ne detenevano il cartellino. Lascia il club di Milanello dopo due stagioni ed essere sceso in campo solamente in sei apparizioni. La dirigenza dei ‘diavoli’ lo prelevò a parametro zero dal Napoli per far crescere l’altro collega di reparto, il giovane Gigio Donnarumma.

Acquisto di esperienza per la Champions

Finalmente il tecnico Simone Inzaghi ha il suo uomo spogliatoio per le partite che dovrà affrontare la sua squadra in un palcoscenico importante, come quello della Champions League, a tredici anni di distanza dall’ultima volta. Per questo il direttore sportivo Igli Tare ha pensato proprio a Reina. Quest’ultimo, durante la sua esperienza nella città partenopea, era diventato uno degli uomini simbolo della squadra. Ora il suo compito è quello di aiutare a crescere, ancora di più, Strakosha, che nelle ultime stagioni si è rivelato uno dei migliori portieri del campionato.

