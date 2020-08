La Juventus ha presentato il proprio allenatore nella giornata di ieri. Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa e ha messo le cose in chiaro riguardo il mercato in entrata e in uscita. Il nuovo allenatore bianconero vuole riportare entusiasmo e ha pronta una piccola rivoluzione. Già la società, con il presidente Andrea Agnelli, aveva annunciato che alcuni calciatori che non sono da Juve andranno via ed è il caso di Higuain e tanti altri. Pronti i rinforzi però, soprattutto a centrocampo, il reparto che subirà un maggior cambiamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve: non solo Dzeko dalla Roma

Calciomercato Juventus, assalto a Tolisso

La dirigenza bianconera è a lavoro. Fabio Paratici vuole regalare un altro grande colpo (o forse due) a centrocampo ad Andrea Pirlo. Via Pjanic e dentro Arthur, ora con l’addio di Matuidi e forse di Khedira, si punterà sicuro su uno e forse due altri centrocampisti. I nomi in cima alla lista sono quelli di Thomas Partey e Locatelli, ma non sono gli unici. Perché la Juventus ha nel mirino da diversi anni Correntin Tolisso, che con il Bayern Monaco ha fatto il triplete in questa stagione. Dopo aver iniziato da titolare, il calciatore si è alternato spesso con Thiago e ora, con un contratto in scadenza 2022 potrebbe anche dire addio e cambiare aria. La Juve provò a prendererlo già ai tempi del Lione e ora potrebbe far partire l’assalto decisivo in queste settimane visti gli ottimi rapporti con la dirigenza del club tedesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve: Cavani ha detto ‘no’ al trasferimento in bianconero

Notizie Juve, non solo Tolisso: tanti nomi a centrocampo

Tolisso potrebbe diventare da un momento all’altro l’obiettivo primario dei bianconeri, che però restano vigili sul mercato in entrata dei centrocampisti. Infatti, oltre Thomas e Locatelli continuano ad essere seguiti con attenzione Rodrigo De Paul, Houssem Aouar e Leandro Paredes. La sensazione è che alla fine la Juventus porterà a casa due di questi sei calciatori per ringiovanire, dare qualità e quantità al centrocampo bianconero che sarà totalmente rivoluzionato dopo anni.

LEGGI ANCHE >>> Cessioni Juve, Bernardeschi proposto ai club di Serie A

Calciomercato Juve, Dzeko ad un passo: Higuain va via

Resta concentrata e non poco la Juventus anche sul mercato in entrata nel ruolo d’attaccante. A Gonzalo Higuain è stato comunicato l’addio imminente e l’argentino potrebbe essere inserito in una trattativa con la Fiorentina che porterebbe Chiesa in bianconero. Intanto, sembra sempre più vicino l’acquisto di Edin Dzeko. La Roma ha dato l’ok alla cessione, si aspetta solo l’offerta, intanto il bosniaco ha raggiunto l’accordo economico con i bianconeri.