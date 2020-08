Calciomercato Milan: colpo dal Chelsea, ci siamo

Il Milan è ad un passo da Bakayoko. Il club rossonero sembrerebbe pronto a chiudere per il centrocampista francese ex Monaco e di proprietà del Chelsea

Calciomercato Milan: Bakayoko in arrivo

Milan, colpo Timoué Bakayoko, il francese è ad un passo. Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore ci sarebbero stati degli importanti passi in avanti nella trattativa tra i rossoneri e il Chelsea per riportare il centrocampista a Milano.

Il club inglese, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Una richiesta che tutto sommato soddisfa anche il Milan, che avrebbe poi la possibilità di riscattare o meno il calciatore come successo un anno fa.

Il Milan, a fine anno, potrebbe anche non esercitare l’opzione di acquisto facendo tornare il giocatore a Londra.

Milan, decisiva la volontà di Bakayoko

Per la chiusura dell’affare, sembrerebbe esser stata decisiva la volontà del calciatore che ha sempre messo il Milan davanti a tutti come preferenza.

L’ultimo scoglio ora sarebbe l’ammontare della parte onerosa del prestito visto che la strategia del Milan, a differenza di due anni fa, non sarebbe quella di avere il calciatore solo in prestito ma di acquistarlo.

Per questo i rossoneri vorrebbero abbassare la cifra di 30 milioni richiesti da Marina Granovskaia, la potente ad del Chelsea. Questo renderebbe più semplice il riscatto del calciatore tra 12 mesi.

