Calciomercato Lazio, il PSG rivoluziona tutto: assalto a Milinkovic Savic

Termina la stagione del Paris Saint Germain, che dovrà subito riprendersi dalla finale persa in Champions League di ieri sera contro il Bayern Monaco. Il campionato francese è appena cominciato e non può piangersi addosso il club parigino che ha comunque ottenuto un ottimo risultato conquistando la sua prima finale della storia di Champions League. Il club, infatti, già sta programmando la prossima annata.

PSG, assalto alla Lazio per Milinkovic Savic

Il club guarda al mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione dove vorrebbe migliorarsi sempre di più. L’obiettivo primario è tenere i campioni, per poi far arrivare nuovi calciatori. Si guarda sempre con attenzione al campionato italiano, dato che il direttore sportivo è Leonardo, che conosce bene tutte le questioni italiane e ha ottimi rapporti con i vari club. Nel mirino, questa volta, il ds ha puntato Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo piace da anni e potrebbe arrivare la clamorosa offerta di 100 milioni al club di Lotito. Le alternative sono Tanguy Ndombele del Tottenham, Ismael Bennacer del Milan e Matteo Guendouzi dell’Arsenal.

Paris Saint Germain, problemi con Icardi: futuro in bilico

Via diversi calciatori, tra cui Draxler a centrocampo. Ma non è l’unico con il futuro in bilico. Tra i vari nomi c’è anche quello di Mauro Icardi, attaccante argentino appena riscattato dall’Inter. Il PSG e Tuchel però non sembrano molto convinti di lui, tanto che nella finale di ieri non è sceso in campo nemmeno per 1 minuto.