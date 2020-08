Calciomercato Juventus: ecco il nuovo regista

Juventus, Andrea Pirlo ha scelto il nuovo regista dal quale ripartire per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: contatti per Manuel Locatelli

La Juventus è pronta a chiudere per il nuovo regista. Come riportato da Tuttosport, Andrea Pirlo starebbe indirizzando anche il mercato.

Non solo per l’attacco, ma anche per avere un rinforzo in mezzo al campo. Il primo nome è quello di Manuel Locatelli, centrocampista italiano di 22 anni cresciuto proprio con il mito del Maestro. Dopo i numerosi contatti delle ultime settimane, la Juventus si sarebbe decisa a rompere gli indugi con il Sassuolo.

Per questo motivo a metà settimana sarebbe previsto un vertice col Sassuolo per provare a impostare l’operazione. Locatelli, che piace anche a Sarri, intriga per diversi motivi.

E’ un calciatore giovane, italiano, ma soprattutto ha qualità, personalità e secondo motli potrebbe ancora migliorare. Senza contare le buone referenze dal punto di vista caratteriale portate a Torino da Alessandro Matri, grande amico di Pirlo e tuttora in ottimi rapporti con la Juve.

Ultime Juve: occhio anche a Thomas Partey

Attenzione anche ad un altro nome. Oltre al grande sogno Paul Pogba e come detto a Locatelli, potrebbe arrivare a Torino anche un altro calciatore. Paratici sta monitorando anche altre situazioni come quella di Thomas dell’Atletico Madrid. E nuovi contatti, negli ultimi giorni, anche con l’Udinese per avere Rodrigo De Paul, Nazionale argentino che bene ha fatto in questa stagione.

