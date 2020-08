Oggi è iniziata l’avvntura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e c’è subito da fare i conti con una mini rivoluzione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, attacco rivoluzionato

Dopo l’addio di Blaise Matuidi, per Andrea Pirlo è tempo di sflotire la rosa all’osso per eliminare gli ingaggi pesanti che gravano sulle casse bianconere e fiondarsi sui nuovi acquisti. In attacco potrebbe esserci un cambio totale: Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala potrebbero dire addio. Per il Pipita la pista più praticabile è quella della risoluzione contrattuale, terminando un anno prima il rapporto. Le possibilità di proseguire insieme sono minime e Higuain potrebbe decidere di tornare verso casa per restare più vicino alla famiglia. Diversa, invece, la situazione di Douglas Costa e Paulo Dybala che potrebbero essere due dei sacrificati importanti prima di agire sul mercato.

Notizie Juve: è iniziata l’era Pirlo, il primo giorno di allenamento

Juventus, dove vanno gli attaccanti?

Per i due sudamericani c’è la Premier League e la Liga Spagnola in lizza: Douglas Costa potrebbe accasarsi al Manchester United, alla ricerca di un esterno di estrema qualità. Per Dybala, invece, in pole position c’è il Real Madrid, anche se la Juventus potrebbe decidere alla fine di tenerlo e anche di prolungare il suo contratto. Un altro addio in casa Juve potrebbe essere determinato da Federico Bernardeschi. Nelle ultime settimane i bianconeri, con il benestare di Pirlo, hanno cercato di inserirlo nell’affare Milik con il Napoli per ridurre il conguaglio economico a favore dei partenopei.

Calciomercato Juve, Bernardeschi cambia idea: sì al Napoli

L’idea di Federico Bernardeschi, però, sembrava molto chiara e ferma: ‘no’ al Napoli. I motivi erano da ricercare soprattutto dietro i contratti plurimilionari che l’ex Fiorentina ha con vari sponsor e che dovrebbe cedere, in parte, agli azzurri. Però nelle ultime settimane la situazione è radicalmente cambiata perché il numero 33 bianconero ha cambiato agente, passando da Beppe Bozzo a Mino Raiola. Quest’ultimo ha contatti molto importanti con Aurelio De Laurentiis, come dimostrano gli acquisti di Lozano e Manolas dell’ultima stagione e potrebbe essere proprio l’agente pugliese a far cambiare idea a Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, il talento tedesco va in Premier League: le ultime

Milik alla Juve, Pirlo dà l’ok

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti è ancora in piedi l’ipotesi di uno scambio tra Federico Bernardeschi ed Arkadiusz Milik, con Pirlo che accetterebbe volentieri l’arrivo del polacco. Milik era un obiettivo primario di Maurizio Sarri ma è rimasto anche nella lista del tecnico bresciano che, però, al primo posto ha inserito il nome di Edin Dzeko. Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive.

Mercato Juve, l’attaccante torna in Italia: le ultime