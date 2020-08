Il Barcellona è pronto a ripartire con un nuovo progetto. L’esonero di Setien è stato solo il primo passo verso quella che sarà una grande rivoluzione. Tanti calciatori hanno dato tutto in questi anni e sono alla fine di un ciclo, per questo il nuovo allenatore Koeman ha già comunicato al presidente Bartomeu che in molti andranno via. Tra questi, anche molti big, come ad esempio Luis Suarez.

Barcellona, Koeman caccia Luis Suarez

Ancora incerto il futuro di Leo Messi, con le continue voci contrastanti tra addio e permanenza dopo l’incontro avuto con il nuovo tecncio Koeman. Intanto, chi sicuramente andrà via sarà Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano classe 1987 è stato messo alla porta dal nuovo allenatore. Comunicato già il suo addio nonostante abbia ancora un anno di contratto. L’intenzione del club spagnolo è quello di inserirlo in una trattativa di mercato, ma potrebbe anche arrivare la clamorosa decisione per una rescissione del contratto, con Suarez che si ritroverebber poi svincolato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Moratti annuncia la strategia per Messi

Barcellona, Suarez scaricato: può tornare all’Ajax nella trattativa con Van de Beek

Tanti i club su Suarez, ma lui potrebbe fare ritorno al passato, vestendo nuovamente la maglia dell’Ajax dopo 9 anni. I catalani sono in trattativa con il club olandese per l’acquisto di Donny Van de Beek, calciatore dell’Ajax e della Nazionale olandese dove proprio Koeman è stato il ct per questi ultimi due anni. Van de Beek era al centro del progetto dell’Olanda di Koeman che vorrebbe allenarlo in Spagna con il Barcellona. Come riporta il Corriere dello Sport c’è già l’offerta, Suarez e 20 milioni di euro per il centrocampista dell’Ajax.