Suso, furto in casa durante la finale di Europa League: paura per la moglie

Suso, tentato furto a casa sua: è successo durante la finale di Europa League

E’ stata una folle notte quella per la consorte di Suso, costretta a sventare un furto in casa, mettendo in fuga i malviventi. Mentre il suo amato conquistava l’Europa League, l’eroico gesto lo ha compiuto la moglie del calciatore, che ha vissuto una notte di enorme paura in Spagna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic in stand-by: la situazione

Suso, furto in casa: la moglie avvisa i malviventi che si danno alla fuga

La vicenda è raccontata dai colleghi di Marca, che narrano di come la moglie di Suso ha sventato il tentato furto nella propria abitazione. I due ladri erano convinti dell’assenza di ogni componente della famiglia, considerando l’impegno in Germania importantissimo di Suso. La moglie, che ha acceso le luci, ha messo in fuga i due. Un piccolo gesto, che è stato fondamentale. Accortasi di una presenza anomala nella propria abitazione, ha acceso le luci del giardino. I malviventi hanno dunque preferito abbandonare le proprie intenzioni e si sono dati alla fuga. La polizia in Spagna è già dietro alle indagini, per cercare di identificare e catturare i due ladri. Una storia a lieto fine, perché la moglie di Suso sta bene e l’ex Milan è tornato a casa riabbracciando i propri cari, con il trionfo in Europa League in più.