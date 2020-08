Oroscopo di oggi 23 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: sei stanco fino dalla mattina, hai vissuto un calo. Lavoro e amore hanno bisogno d’aiuto. Attenzione a non rovinare l’intesa di un rapporto solo perché c’è qualcosa che non va in tutto il resto. Vuoi più conferme.

TORO: può tornare un certo malessere che può aver evidenziato una piccola intolleranza. Servirà molta attenzione. In famiglia dovrai sederti per capire come andare avanti e amministrare il futuro.

GEMELLI: hai voglia di grandi amori, a settembre Venere tornerà favorevole. Ti stai liberando di un peso, non sono pochi quelli che hanno avuto problemi.

CANCRO: al mattino non avrai voglia di fare nulla. Fine di questa domenica più carica e suadente. Incontri favoriti.

LEONE: in questa domenica sentirai crescere una grande insofferenza. Quando sai che una vittoria è difficile da ottenere, proprio in quel momento ti appassioni di più.

VERGINE: Vivi un periodo di grande rivalsa. Siete troppo riflessivi. E’ un momento che aiuta gli ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: le coppie che sono insieme da tanto tempo potrebbero aver vissuto un momento di agitazione. Sarai più soddisfatto di questa fase di transizione.

SCORPIONE: puoi avere una buona intuizione. Sono favoriti i progetti di coppia. Venere in buon aspetto, giornate di grande forza le prossime.

SAGITTARIO: porta avati i progetti, è importante. Vuoi fare sempre breccia in qualcosa. Ti poni sempre nuovi obiettivi. In amore stai recuperando piano piano.

CAPRICORNO: riuscirai a fare qualcosa di molto gradevole dopo questa fase di transizione. Bisogna fare tutto un pochino meno e un pochino meglio. In amore è una giornata positiva.

ACQUARIO: ti sentirai svagato e stanco in questa giornata. In questi giorni ti stai facendo una strada che il partner insegue.

PESCI: puoi ritrovare grande voglia di amare, ma anche voglia di stare accanto ad una persona con cui c’è stato un passato difficile. Con Cancro, Vergine e Scorpione potresti vivere qualcosa di più. Ci sono state forti polemiche, ma ora si può recuperare.

Oroscopo delle squadre

Bayern Monaco-Pesci: ad inizio anno ci sono state polemiche, con l’esonero del tecnico, ma ora tutto si può sistemare per chiudere al meglio la stagione.

PSS-Leone: crescerà grande insofferenza in questa domenica. Sai che affronterai una partita che non è facile vincere. Eppure quando sai che una vittoria è difficile da ottenere, proprio in quel momento ti appassioni di più.