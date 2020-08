Calciomercato Spezia: arriva il bomber per la Serie A

Calciomercato Spezia, Donnarumma pronto a ripartire dalla neopromossa

Ha raggiunto una promozione storica e si appresta ora il club di Spezia a lavorare per il calciomercato. Arriverà qualche innesto in prestito, con il patron Gabriele Volpi che, nei giorni scorsi, non ha nascosto l’interesse per i giovani delle big di Serie A. Serviranno questi, ma non solo, per agguantare l’obiettivo salvezza. Al primo tentativo, cercherà di ottenere proprio la permanenza in Serie A, la stessa società appena promossa dalla Serie B. Lo Spezia è pronto ai colpi e uno di questi vede il nome di Alfredo Donnarumma.

Spezia, seconda chance in Serie A per Donnarumma: la situazione

Non è stata un’annata felice, scavalcato nelle gerarchie al Brescia, prima da Torregrossa e poi da Ayè, con la situazione legata a Mario Balotelli che ha permesso all’attaccante campano di ritrovarsi ancora dentro alla mischia dei titolari. Pochi gol, dopo un inizio sprint, che aveva fatto ben sperare su di lui. 7 gol in 31 partite, forse si aspettavano qualcosa in più i tifosi delle rodinelle, ma una seconda chance potrebbe arrivare per lui, sempre in Serie A. Sarebbe fortemente interessato al suo acquisto, infatti, lo Spezia. Il numero 9 del Brescia potrebbe guidare l’attacco della formazione bianconera nella prossima stagione. Sul giocatore, però, ci sono anche altri club in Serie A, tra cui l’altra neopromossa, del Crotone. La news è rivelata dai colleghi di TuttoB.com.