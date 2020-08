Calciomercato Napoli, cessione in prestito: se ne va in Germania

Calciomercato Napoli, Younes a caccia di spazio: un club tedesco finisce su di lui

Potrebbe ritornare a casa Amin Younes, trovando il suo futuro in Germania. Il calciomercato del Napoli, quello in uscita, vede il suo nome tra i protagonisti. Non trova spazio in maglia azzurra, nonostante le buone apparizioni ogni volta che Gattuso lo ha chiamato in causa, così come successo con Carlo Ancelotti. L’esperienza al club partenopeo potrebbe essere giunta al termine, ma non a titolo definitivo. Su di lui ci sarebbe finito il Fortuna Dusseldorf, che avrebbe chiesto al Napoli proprio il fantasista nato da quelle parti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, allenamento e amichevoli a porte aperte: svolta in Serie A?

Napoli, Younes torna a casa? Su di lui c’è il Fortuna Dusseldorf

E’ la news che rivelano i colleghi di Sky Sport, con Amin Younes pronto a far ritorno a casa, nella sua città. Lo stesso fantasista di proprietà del Napoli, starebbe spingendo proprio per tornare al suo paese d’origine, per riprendere in mano la sua carriera e ritrovare un posto in campo, da assoluto protagonista. Il Napoli spinse molto per averlo, ma Lorenzo Insigne chiude ogni strada a chi arriva per la corsia mancina. E’ per tale motivo che lo stesso tedesco potrebbe accettare la soluzione del prestito, così da regalare una gioia ai propri tifosi, mettendo nel mirino l’immediata promozione e il ritorno in Bundesliga, dopo una deludente retrocessione in Zweite Liga.