Calciomercato Juventus, UFFICIALE la firma: ora lo staff è al completo

Calciomercato Juventus, ufficiale: si completa lo staff di Andrea Pirlo

Il calciomercato della Juventus parte dall’interno dello stesso club bianconero. Sì, perché nei giorni scorsi erano venute fuori alcune voci in merito allo staff di Andrea Pirlo. I nomi – impossibili – che portavano al suo vecchio amico e compagno di Nazionale, Alessandro Nesta, che si è già ben addentrato nel ruolo di allenatore, e quelli più possibili. Tra questi, infatti, c’era quello di Igor Tudor, ex bianconero pronto a sposare la causa Juve. Ed è proprio la stessa Juventus a comunicare, in via del tutto ufficiale, l’approdo del tecnico croato, in qualità di vice-allenatore.

Sarà il vice di Andrea Pirlo, il tecnico croato che ha salutato l’esperienza da primo allenatore, per unirsi al progetto Juventus. Sul sito del club bianconero, è apparso il comunicato che rivela la notizia. Di seguito, tutto l’elenco dello staff completo che lavorerà assieme ad Andrea Pirlo, rivelato proprio dalla stessa società piemontese.

Juventus, lo staff completo della prima squadra

Allenatore: Andrea Pirlo Vice Allenatore: Igor Tudor Collaboratore Tecnico: Roberto Baronio Collaboratore Tecnico: Antonio Gagliardi

Resp. Prep. Atletica: Paolo Bertelli Coll. Preparatore Atletico: Andrea Pertusio Coll. Preparatore Atletico: Enrico Maffei Resp. Forza & Sport Science: Duccio Ferrari Bravo Coll. Sport Science: Antonio Gualtieri

Prep.Portieri: Claudio Filippi Coll. Prep. Portieri: Tommaso Orsini