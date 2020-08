Calciomercato Inter: per Brozovic “like” galeotto al suo nuovo club

Inter, Marcelo Borozovic andrà via? Il centrocampista croato, vicecampione del mondo nel 2018, potrebbe lasciare l’Inter a settembre.

Mercato Inter: Brozovic al Bayern Monaco?

Il centrocampista Marcelo Brozovic potrebbe diventare un calciatore del Bayern Monaco. La stella nerazzurra è diventata un centrocampista di livello europeo.

Per questo motivo sembra che il Bayern Monaco abbia deciso di investire proprio su di lui come sostituto in mezzo al campo di Thiago Alcantara, destinato a lasciare la Germania ad un anno dalla scadenza per giocare in Premier League.

Il centrocampista croato però, mai molto diplomatico o riflessivo, non ha nascosto la trattativa, anzi. Dopo aver risposto “Speriamo” ad un tifoso che si augurava il suo addio ai nerazzurri, nella giornata di oggi ha messo due like a due post Instagram che lo accostano al Bayern.

Brozovic, pronto lo scambio?

Chissà se quella di Brozovic sia solo una provocazione oppure una notizia visto che in Germania ritroverebbe il suo amico e compagno di Nazionale Ivan Perisic. I nerazzurri, in cambio del croato, potrebbero chiedere ai tedeschi il cartellino del francese Tolisso (che la finale con la Francia, invece, l’ha vinta da riserva). L’ex Lione piace da sempre a Milano ed a Monaco è scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Flick.

Leggi anche >>> La decisione dell’Inter su Brozovic