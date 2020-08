Calciomercato Inter: Messi furioso con il Barca, ecco il motivo

Messi rompe con il Barcellona. L’attaccante argentino, come noto, potrebbe dire addio agli spagnoli a fine anno.

Calciomercato Inter: Messi rompe con il Barcellona

Il futuro di Lionel Messi sembra sempre più lontano dal Barcellona. In realtà il club spagnolo vorrebbe trattenerlo, ma difficilmente l’argentino con questa dirigenza rimarrà ancora Barcellona.

I catalani vorrebbero tenerlo in rosa fino al termine della carriera, come è sempre stato da quando è un calciatore professionista. Tuttavia come riportato dal quotidiano argentino Clarin, alla Pulce non sarebbe andato giù il fatto che le sue parole nel colloquio privato avuto con il tecnico Koeman (in cui rivelava di sentirsi “più fuori che dentro” dal progetto blaugrana, ndr) siano in poche ore state rivelate alla stampa.

Inter, occasione Messi?

Mai come oggi, l’occasione di prendere Leo Messi diventa sempre più fattibile. L’attaccante argentino, infatti, ha già preso una posizione netta. Anche se quanto accaduto nel privato è finito sulla bocca di tutti.

Le norizia diffuse dalla stampa ora rischiano di alimentare ulteriore incertezza sul contratto di Leo Messi che, ricordiamo, scadrà nel 2021. Per questo motivo, per l’Inter come per il City, prendere Messi in questo mercato sembra difficilissimo, ma nel prossimo non sarà così impossibile se l’attuale dirigenza spagnola vincesse ancora le elezioni.

Leggi anche >>> Inter, ecco i problemi personali di Conte