Calciomercato Inter, “Vattene via”. Il calciatore risponde: “Speriamo”

Calciomercato Inter, battibecco social per Brozovic: lite con un tifoso via Instagram

Non è stata un’annata buonissima quella per il croato, Marcelo Brozovic. Lo stesso centrocampista potrebbe essere protagonista del calciomercato dell’Inter, in uscita. Come raccolto direttamente dai colleghi della redazione di Alfredopedulla.com, ci sarebbe stata una risposta – poi cancellata probabilmente dallo stesso giocatore – un po’ accesa di Marcelo Brozovic. Sì, perché il croato non le ha mandate a dire quando un tifoso gli ha praticamente detto di andare via da Milano, considerandolo pure “mezzo giocatore”.

Inter, Brozovic “spera” in un futuro lontano dai nerazzurri? La polemica social

Risposta secca da parte di Brozovic, che ha risposto con un secco “Speriamo”, quando il tifoso gli ha detto di augurarsi di vederlo lontano da Milano in futuro. Il commento, che leggerete in fondo all’articolo, recita: “Buone vacanze mezzo giocatore, speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano”. L’utente, è stato risposto dunque da Brozovic, che non ha passato un bel periodo in queste ultime settimane. La patente, i problemi all’alcool test e pure la finale di Europa League persa con i suoi compagni. Insomma, il momento di vacanza per staccare dal campo, è diventata occasione per nuove polemiche attorno al giocatore. Il futuro di Brozovic, dunque, potrebbe essere proprio lontano dall’Inter, con o senza Conte.