Inter, sfogo Conte: ecco cosa è successo, via anche Oriali

Notizie Inter, la verità su Antonio Conte sta venendo a galla.

Addio Conte, cosa è successo?

Inter, Antonio Conte è pronto a dire addio. La verità sullo sfogo dell’allenatore presto verrà alla luce ma per ora il tecnico non si è sbilanciato.

“Qualcosa è successo, è inutile girarci intorno”, così il tecnico è tornato sull’argomento addio anche ieri sera.

Come riportato da cm.com, è stata questa una stagione complicata. Una cavalcata così sfibrante che avrebbe indotto l’allenatore a considerare l’idea di abbandonare la barca. Troppi dissidi, enormi incomprensioni ma con chi?

E’ successo di tutto alla Pinetina, ad ogni livello, dalla comunicazione ad alcune scaramucce con la dirigenza.

In questi mesi sono tante le cose che l’ex ct non ha digerito e che vorrà chiarire con il presidente Steven Zhang, accorso dalla Cina proprio per capire cosa stesse succedendo.

Le parole di Conte, infatti, inducono a una valutazione abbastanza chiara. Parole che ascoltate dall’esterno suonano come un addio o forse come una specie di minaccia che sembravano dire: dirò a Zhang tutto quello che voglio per restare, lo farò senza alcuna disponibilità a negoziare e racconterà per bene come sono andate le cose.

Inter: via anche Oriali

Intanto in caso di addio di Conte la panchina sarebbe affidata ad Allegri. Conte non sarebbe l’unico ad andar via, anche Oriali potrebbe salutare. Il team manager ex Nazionale è ritenuto figura troppo vicina a Conte ed in questa annata il suo ruolo non ha legato la dirigenza al tecnico.

