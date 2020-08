Calciomercato Napoli: affare con l’Arsenal in arrivo

Napoli, la difesa resta un bel rebus. Una volta partito Koulibaly, e con la possibile cessione di Maksimovic visto il mancato rinnovo, gli azzurri avranno bisogno di due centrali.

Mercato Napoli: Gabriel e Sokratis in arrivo?

Gli azzurri sembrerebbero pronti ad investire su Gabriel del Lille e Sokratis dell’Arsenal. Ma sul primo c’è anche il club inglese.

Come riprotato dal Corriere dello Sport, Gabriel dos Santos Magalhães (22) sembrerebbe aver scelto l’Arsenal anche se gli azzurri non si sono ancora rasseganti.

La decisione del centrale non ha spiazzato il Napoli, che aveva capito la possibilità di perdere il calciatore.

Napoli, che succede?

Napoli e il Lilla erano stati chiarissime sull’operazione, per chiudere l’acquisto di Gabriel sarebbe stato indispensabile, per De Laurentiis, cedere Koulibaly magari al City in tempi brevi.

Tuttavia questa mega-operazione da settanta milioni di euro (più bonus) non è semplice da portare a termine.

Per questo motivo il Napoli avrebbe cominciato a pensare, da un paio di giorni, anche ad alternative come Sokratis Papastathopoulos (32). Il difensore è oggi all’Arsenal ed è un ex compagno di squadra al Milan di Gattuso.

Il centrale ha già sentito il tecnico tra mercoledì e giovedì. La sua è una opzione percorribile ma anche in questo caso gli azzurri avrebbero intenzione di cedere prima KK anche perchè il prezzo del difensore è di 10 milioni di euro, non poco per un ultratrentenne.

