Calciomercato Milan, si tenta il Theo Hernandez bis

Come l’anno scorso, anche quest’anno i rossoneri tentano di portare un terzino promettente dalla Spagna: Paolo Maldini è al lavoro.

Milan, assalto a Oscar Rodriguez

L’estate scorsa il blitz a Ibiza per strappare al Real Madrid Theo Hernandez, una delle più belle sorprese della stagione del Milan, e ora Paolo Maldini ci riprova. In attesa dell’annuncio del rinnovo di Ibrahimovic, atteso da un momento all’altro tra oggi e domenica visto che i rossoneri si ritroveranno lunedì, il direttore tecnico milanista sta infatti trattando con i Blancos Oscar Rodriguez, centrocampista classe 1998 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Leganes (30 presenze nella Liga e 9 reti) e che in rossonero ricoprirebbe il ruolo di vice-Calhanoglu. Il prezzo del cartellino è di 20 milioni di euro (come quello di Theo), ma il Real vorrebbe inserire il diritto di recompra.

IN AGGIORNAMENTO