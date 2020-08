Calciomercato Juventus, arriva la decisione di Zaniolo

La Juventus si sta attivando parecchio in questo ultimo periodo, e sul mercato continua la ricerca per nuovi innesti in vari reparti. Attenzione anche a quello che può succedere in attacco, con Higuain che sembra in partenza, e vari obiettivi molto interessanti.

Mercato Juventus: Zaniolo vuole la Roma

Tra i tanti obiettivi sul taccuino della Juventus continua ad esserci anche Zaniolo, talento della Roma e del calcio italiano. Il gioiello ha disputato una buona stagione, e nonostante il suo grave infortunio, ha suscitato ancora altro interesse da parte della Vecchia Signora e non solo. L’ostacolo è sempre lo stesso: la volontà del club giallorosso. Con l’arrivo di Friedkin è stato specificato ancora una volta il non voler assolutamente cedere Zaniolo, parte integrante del progetto sia per il presente che per il futuro. Inoltre pare che lo stesso giocatore abbia intenzione di restare nella Capitale, così come riportato da cm.com.

Juventus-Zaniolo: tutto sfumato?

Zaniolo vuole restare alla Roma, e per la Juventus si avvicina sempre di più la beffa. Il giocatore, da qui a breve, è possibile che incontri la società per parlare del futuro: un rinnovo è alle porte, e adesso tutti se lo aspettano. I bianconeri dovranno cambiare obiettivo, o quanto meno cercare di convincere il ragazzo di Massa a cambiare idea, magari con un’offerta faraonica.