Calciomercato Inter, Benzema dirà addio: il Real punta tutto sul nerazzurro

I tifosi dell’Inter tremano per la news di calciomercato. Non più solo Lautaro Martinez, il Real Madrid ha messo nel mirino un altro calciatore.

Calciomercato Inter, addio Lukaku? Individuato come sostituto di Benzema

Bomba dalla Spagna, con i colleghi del Don Balon che danno per cosa certa la cessione di Karim Benzema. Per il talento franco-algerino potrebbe essere arrivata al capolinea la sua avventura al Real Madrid, dopo più di dieci anni. Nel suo futuro potrebbe esserci un’altra big d’Europa e parliamo della Juventus di Pirlo, con qualche indizio social che è arrivato nel corso dei giorni scorsi. Sì, perché Benzema in un video è apparso in allenamento con un pallone griffato con lo stemma della Juventus, che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi dello stesso club. Ma occhio, perché nell’intreccio di mercato potrebbe essere coinvolta anche l’Inter: il sostituto di Benzema potrebbe essere Romelu Lukaku.

Inter, il Real fa sul serio per Lukaku: l’addio di Benzema, convincerebbe Perez

E’ tutto da decidere il futuro di Antonio Conte, che potrebbe essere lontano dall’Inter. Un eventuale addio dello stesso allenatore, potrebbe compromettere anche quella che è la situazione di alcuni suoi perni preferiti della rosa. Solo un anno fa, chiese all’Inter di far follie per Romelu Lukaku, calciatore che ha ben reso nonostante lo svarione in finale di Europa League. Hanno convinto i suoi 34 gol stagionali, tant’è che il Real Madrid avrebbe individuato in lui il futuro dei blancos: Florentino Perez sarebbe pronto all’assalto.