Calciomercato Inter, spunta un retroscena su Conte

Antonio Conte è al centro di tantissime voci, e in queste ultime ore si sta dicendo di tutto sul futuro del tecnico, attualmente in bilico sulla panchina nerazzurra. Parole forti pronunciate nel postpartita di ieri sera, con tanti dubbi che sono riaffiorati dopo un periodo di apparente tregua.

Mercato Inter: Conte e l’ipotesi Nazionale

Il futuro di Conte è incerto più che mai, ma ogni segnale che è arrivato da ieri sera ad oggi, è quello di un tecnico ormai in procinto di andarsene. Problemi anche personali per l’allenatore, il quale è apparso parecchio scosso e deciso sulla sua prossima scelta. Ora non si sa cosa ci sarà in serbo per lui, ma stando a quanto riportato da Sport Mediaset pare ci sia un retroscena molto interessante: per Conte potrebbe aprirsi uno scenario in Nazionale. Ovviamente si tratta solo di un’indiscrezione, che se dovesse essere confermata, potrebbe avere luogo soltanto dopo gli Europei.

Conte-Inter: tutto in bilico

“Ne è valsa la pena, ringrazio tutti”. Parole fortissime e che ancora rieccheggiano nell’aria quelle di Conte, al centro di un ciclone mediatico mai visto. L’ipotesi sul futuro sono tante, ma per il momento tutto è in bilico. Il motivo? Il summit con Zhang deve ancora esserci, che possano essere prese decisioni a sorpresa?

LEGGI ANCHE: Inter, futuro Conte: incontro con Zhang, fissata la data e pronto il nuovo allenatore