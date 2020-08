Calciomercato Genoa, sogno Pato per l’attacco: trattativa avanzata

Il Genoa punta a tornare nelle zone alte di classifica il prossimo anno come in passato. Il club rossoblu dovrà riscattarsi dopo le ultime due stagioni dove sono arrivate le salvezze all’ultima giornata di campionato. Il club ha intenzione di iniziare un nuovo progetto ambizioso, per questo Preziosi ha deciso di affidare il mercato nelle mani del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, uno dei migliori in Italia nel suo ruol.

Genoa, il sogno è Pato

Per un grande progetto c’è bisogno di un grande attaccante e il Genoa ha un sogno, si chiama Alexandre Pato. Considerato uno dei calciatori di maggior talento al mondo alla giovane età di 19 anni quando approda al Milan incanta tutti. I tanti infortuni però del ‘Papero’ gli hanno caratterizzato in negativo la carriera e per questo ha iniziato a cambiare tante maglie fino ad arrivare in Cina e poi di nuovo nella sua terra in Brasile. Ora però, a distanza di 7 anni e all’età di 31 (a settembre) può fare ritorno in Italia e in Serie A.

Genoa, trattativa per Pato

Nonostante i tanti infortuni e periodi bui della propria carriera, Pato è comunque riuscito spesso a lasciare il segno e mettere in rete 158 gol in 393 presenze nella propria carriera. Il Genoa vorrebbe acquistarlo per rinforzare il proprio attacco e lui ha una voglia matta di tornare in Italia. Per questo, il ds Faggiano, secondo quanto riportato da Tuttosport, è pronto a far avanzare la trattativa. Su di lui ci sono anche Benevento e Fiorentina.