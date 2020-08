Marotta prima di Siviglia-Inter: “Siamo pronti, Conte ha grande esperienza”

Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Siviglia. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Marotta prima di Siviglia-Inter

“Siamo tutti in attesa di questo momento magico, queste partite vanno affrontate con determinazione. Siamo pronti! Cosa può fare la differenza? Mantenere lucidità, sono fiducioso con Conte e so che lui è bravo in questi momenti importanti. Quanto sei orgoglioso di avere italiani in campo? E’ un fiori all’occhiello, l’orgolio è anche vedere la nostra nazionale vincere. Questo tipo di esperienza fa crescere i giocatori. Lo zoccolo duro deve esserci per i club anche in vista della nazionali. Sull’apporto della società? La proprietà è presente, è un segnale tangibile di forte attaccamento. L’allenatore ha una grande esperienza, sia lui che Oriali sono in grado di dare un grande apporto. Anche dalla Cina si è visto tanto però, e la speranza è che l’epilogo sia di quelli giusti. Se questa allegria può avere inciso sulla crescita della squadra? In questo ultimo mese c’è stato un gran conforto di risultati, è frutto del forte affiatamento, e l’allenatore ne è stato l’artefice”