Oroscopo di domani 22 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Oroscopo di dopmani 22 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: tutto quello che fai e dici si può ritorcere contro di te. In amore forse vuoi sollevare polemiche.

TORO: il tuo umore è minato da instabilità di tipo emotivo. Sei provato dal punto di vista fisico. Anche chi sta in vacanza non è rilassato.

GEMELLI: Luna favorevole, momento importante per gli incontri. Ami conoscere gente. Difficile trovare una persona del tuo segno che parla poco.

CANCRO: contrariato in amore nonostante ci sia Venere che transita nel tuo segno. Metti alla prova te stesso e gli altri. Cerca di superare la soglia della serenità.

LEONE: periodo pieno di problemi e di iniziative nella mente e non stai fermo un attimo. C’è difficoltà a trovare aiuto a livello economico.

VERGINE: settimana che si chiude in maniera interessante con Giove e Saturno favorevoli. C’è qualcosa di nuovo anche in amore

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: Luna nel tuo segno, è importante per te. Non rinunciare a quello che desideri. Dissonanza di Saturno, prossimi mesi positivi.

SCORPIONE: settimana intrigante per gli incontri. Sei molto critico nei confronti dell’amore. Hai chiuso un sentimento, ma puoi amare i figli, amici e altro.

SAGITTARIO: guarda al futuro in maniera ottimista. Mese importante per le relazioni il prossimo, vuoi ricostruire qualcosa importante in amore.

CAPRICORNO: sei nervoso ed è sotto gli occhi di tutti. Settimana positiva. Siamo all’inizio di una nuova occasione. Non è una giornata facile in famiglia.

ACQUARIO: sembri molto stanco, hai bisogno di vivere nuove emozioni. La cosa più importante sarebbe guadagnare qualcosa in più.

PESCI: potresti vivere una bella emozione in queste giornate. Le coppie che potranno recuperare possono farlo. Riesci ad avere intuizioni anche per il lavoro.

Oroscopo delle squadre

Juventus-Scorpione: weekend ad alto voltaggio per le trattative, c’è la necessità e l’opportunità di chiudere qualcosa entro inizio della prossima settimana.