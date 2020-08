Inter: Messi lascia Barcellona, le ultime

Mercato Inter, Messi ora è sul mercato? Come riportato dal Corriere dello Sport le notizie in arrivo da Barcellona per Leo Messi sono sempre più positive per l’Inter.

Mercato Inter: Messi non è solo un sogno

Non è detto che Leo Messi arrivi all’Inter, ma l’attaccante argentino dovrebbe lasciare Barcellona.

Il nuovo tecnico olandese Koeman, come promesso, non ha perso tempo ieri sera ha incontrato capitan Leo Messi.

Il tecnico sperava di risolvere tutto ma si è subito reso conto che la situazione è addirittura peggiore rispetto a quello che l’ex ct olandese si aspettasse. Se solo ventiquattr’ore prima, al momento della presentazione ufficiale, si era parlato di una ripartenza dal talento di Rosario, ora sarebbe arrivata l’inequivocabile risposta del calciatore che si sentirebbe oramai più fuori che dentro al progetto.

Messi ha voluto con se anche i fedelissimi Luis Suarez e Jordi Alba, oltre a Gerard Piqué, che possiede una casa nei Pirenei. Sarebbe questi i compagni a cui Leo è più legato, ma che rispetto all’argentino non paiono essere stati inseriti da Koeman nel nuovo progetto. Altro problema per la sua permanenza.

Messi, ora il problema è il contratto

Uno dei problemi del Barcellona è il contratto di Messi in scadenza nel 2021. All’interno c’è una mega clausola da 700 milioni alla quale per ora si afferrerebbe il Barça, che non vuol neppure sentir parlare di una possibile cessione. Su di lui, tuttavia, resta vivo l’interesse di Inter e Manchester City pronte a ricoprirlo d’oro nel caso in cui il Barca lo lasciasse libero.

