Federico Chiesa potrebbe lasciare Firenze, o invece no. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il destino dell’esterno resta ancora in dubbio.

Notizie Fiorentina, per Chiesa futuro in bilico: le ultime

Il club viola sarebbe pronto a parlare con Federico Chiesa del suo futuro. Joe Barone e Daniele Pradè hanno scelto di regalare vacanze serene al calciatore prima del campionato e del mercato.

Nell’ultimo periodo, Chiesa ha chiuso con numeri importanti. L’esterno, anche grazie a Iachini, è andato per la prima volta in doppia cifra in A (è andato a segno anche in Coppa Italia). Ed ha messo insieme anche 9 assist preziosi. Federico con Iachini ha fatto di tutto: punta centrale, seconda punta, ed esterno crescendo ancora notevolmente per questo un altro anno con il tecnico potrebbe fare solo bene al calciatore.

Fiorentina: per Chiesa ora si decide

La realtà dei fatti, tuttavia, racconta come Chiesa potrebbe rimanere ancora un anno a Firenze. Non solo per sua volontà ma per mancanza di offerte.

Il club viola infatti, finora non ha ricevuto offerte indecenti per Chiesa, né dall’Italia, né dall’estero. Solo qualche timido approccio come quello della Roma pronto a mettere Spinazzola come contropartita. Proposte lontane anni luce dai 70-75 milioni fissati da Rocco Commisso. La Viola pensava che la Juve avrebbe provato ancora un assalto ma non è stato così.

E allora ora non resta che allungare il contratto, in scadenza nel giugno 2022, di uno o due anni. Commisso è disposto a ritoccare l’ingaggio, portandolo dai 2 ai 3. E per non far sentire Federico «prigioniero» è pronto a inserire anche una clausola rescissoria già fissata a 70 milioni.

