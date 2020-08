Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: arriva l’annuncio del padre

Nicolò Zaniolo, talento della Roma, continua il suo percorso di crescita. Il giovane calciatore italiano ha guadagnato punti in vista di una maglia per Euro2021 con la Nazionale di Mancini. Stagione ad altissimi livelli sotto la gestione di Paulo Fonseca, poi il brutto infortunio che ha tenuto lotano dai campi il calciatore della Roma per diversi mesi, ma con l’interruzione della stagione a causa del Covid, il giocatore ha vuto tempo di recuperare e non perdere molte partite. E’ stato infatti decisivo anche Zaniolo nelle ultime giornate di campionato per difendere il quinto posto su Milan e Napoli.

Roma, futuro Zaniolo: le parole del padre

Intanto, Igor Zaniolo, padre di Nicolò, ha parlato del possibile futuro del giovane calciatore. Il padre di Zaniolo si augura che il figlio resti e che viva da protagonista una stagione nella nuova Roma di Friedkin. Il club ambizioso ora ha progetti sempre più grandi e prepara anche l’offerta per il calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Calcio, Manchester United: arrestato il capitano Maguire dopo una rissa a Mykonos

Roma, si lavora per il rinnovo di Zaniolo: l’offerta di Friedkin

Il nuovo proprietario Dan Friedkin ha subito voglia di mettere le cose in chiaro nella Roma. Non ci saranno grandi partenze, eccetto per chi farà serie pressioni per andare via. Intanto, la Roma vuole tenere a tutti i costi Nicolò Zaniolo e allontana la Juventus. Si lavora per il rinnovo del contratto per farlo firmare prima dell’inzio della prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si può chiudere con un’offerta che comprende un ingaggio da 3 milioni a stagione.