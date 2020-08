Calciomercato Milan: pazza idea dal Napoli

Il Milan potrebbe puntare su un esterno del Napoli. Secondo le ultime di mercato, il club rossonero sarebbe in corsa per un calciatore a zero.

Mercato Milan: piace Callejon

Il Milan potrebbe mettere sotto contratto José Maria Callejon. L’esterno azzurro ha cessato la sua avventura la maglia del Napoli. Il contratto del classe 1987 con la formazione di Aurelio De Laurentiis, infatti, non è stato rinnovato.

Per questo motivo il calciatore ad oggi è libero di trovarsi una nuova sistemazione.

Lo spagnolo in questi anni sotto al Vesuvio ha dimostrato di essere un elemento fondamentale, duttile e portato al sacrificio. Callejon potrebbe risultare una risorsa per ogni squadra di Serie A. L’ex Real Madrid, infatti, se in condizione, potrebbe ancora fare l’esterno d’attacco e assicurare tanti gol e assist.

Milan, Callejon insostituibile

Nel corso di questi 7 anni al Napoli, Callejon ha praticamente sempre giocato. Il suo profilo, dunque, a dispetto dell’età potrebbe tornare utile al Milan. Sulla destra Castillejo e Saelemaekers non hanno convinto a pieno Pioli e per questo il tecnico vorrebbe un altro calciatore.

Si è tanto parlato di Deulofeu e Chiesa ma il primo per non è in linea con i parametri rossoneri, il secondo costa tantissimo.

Per questo il club potrebbe ripiegare sulla soluzione Callejon che fino ad oggi è sembrato ancora integro fisicamente come pochi, non subendo mai un infortunio.

