Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Ibrahimovic

Milan, Ibrahimovic ed il suo contratto restano un rebus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono ore decisive per la sua permanenza a Milano.

Ultime Milan: Ibrahimovic non ha ancora firmato

L’attaccante svedese resta ancora “svincolato” visto che non ha firmato il rinnovo con i rossoneri. Negli ultimi giorni di lavoro tra la società e l’agente sembra che siano arrivati alcuni progressi. Il Milan, in particolare, ha alzato l’asticella: da 5 milioni fissi con dei bonus tradizionali (cioè con difficoltà medie), la formazione rossonera sembra esser arrivata a 6 milioni di euro percepibili attraverso vari step.

I contatti di ieri sono serviti ad avvicinare i rappresentanti di Zlatan ed il Milan. Anche l’entourage di Ibra, infatti, avrebbe cominciato a prendere in considerazione l’idea di scendere da quota 7 milioni anche se l’affare non è concluso.

Per l’attaccante 6 milioni rappresenterebbe la base per arrivare con i premi a quota 7. Invece per la società quello dei 6 milioni dovrebbe essere l’ultimo step.

In questi giorni le parti continueranno a parlare dello stipendio. Il passo dell’altro ieri del Milan è stato fondamentale per sbloccare almeno la fase di stallo dove le parti si erano impantanate.

Milan: decide Ibra?

Dopo le vacanze marine a Montecarlo e in Sardegna Zlatan sarà in patria per qualche giorno e poi dovrebbe tornare a Milano. Potrebbe essere la stessa punta a sbloccare in prima persona la firma.

