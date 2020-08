Calciomercato Juventus, il campione ha scelto i bianconeri

La Juventus si sta muovendo parecchio in questo periodo, e l’obiettivo è quello di andare a rinforzarsi parecchio in vista della prossima stagione. I bianconeri vogliono puntellare il reparto di centrocampo, e per farlo hanno messo nel mirino vari giocatori interessanti, tra cui Aouar, gioiellino del Lione.

Ultime Juventus: Aouar vuole i bianconeri

Ne conoscevamo il talento, ne abbiamo avuto prova in Champions League: Aouar è un vero talento, e la Juventus non vuole lasciarselo scappare. Un corteggiamento che va avanti da diversi mesi, e che in questi ultimi giorni sembrerebbe poter diventare qualcosa di più. Dalla Francia è arrivata una vera e propria bomba: stando a quanto riportato da Le10Sports, pare che Aouar abbia manifestato la volontà di giocare a Torino. Una notizia importantissima, e che manda un segnale fortissimo alla Vecchia Signora, la quale potrebbe accelerare da qui a breve.

Aouar: ecco quanto costa

Stando alle ultime indiscrezioni dalla Francia, Aouar non avrebbe dubbi sul suo futuro. Il francese ha disputato due grandi gare contro i bianconeri in Champions, e si è fatto conoscere anche da dirigenza e dai suoi possibili futuri compagni. Il suo prezzo però continua ad essere un ostacolo molto grosso: costa 70 milioni di euro, una cifra enorme e che starebbe bloccando tutto.

