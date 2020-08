Oroscopo di domani 21 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Polemiche in arrivo, questo succede nonostante l’influsso di Marte – tuo pianeta protettore -, che ti sprona a fare di più. Stai attento alle questioni burocratiche.

TORO: Giorno di riposo per te, anche se nel week-end vivrai un po’ di agitazione. Il lavoro scarseggia, ma sii paziente. Entro novembre arriverà una chiamata pronta a stravolgerti la vita.

GEMELLI: Troverai quell’energia che ti è mancata, in amore vuoi recuperare. Alcuni rapporti con Cancro, Ariete e Capricorno si sono ormai incrinati. Sei un’altra persona oggi.

CANCRO: Hai del risentimento con alcune persone, che continuano a recarti fastidio. Però forse stai sbagliando qualcosa, con qualcuno delle persone a cui vuoi bene, dovresti recuperare il rapporto.

LEONE: Giorni di recupero, lo avevamo detto anche ieri. E’ per questo che sul lavoro riuscirai a fare meglio, così come nei sentimenti: il riposo di oggi, ti aiuterà per il domani.

VERGINE: Stai costruendo il tuo domani, i più adulti stanno invece trovando conferme per il proprio “oggi”. Alcune proposte sono dietro l’angolo, sfruttale, perché potrebbero cambiarti del tutto gli standard di vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: Metti da parte alcune tensioni, soprattutto con le persone a cui tieni. Non serve continuare ad accendere discussioni che possono incrinare i rapporti. Sii paziente, funziona così in amore.

SCORPIONE: Giornata chiave per risolvere tutte le incertezze. Domenica poi sarà una giornata ideale per i single, che potranno fare nuovi incontri.

SAGITTARIO: Giornata impegnativa, che ti metterà nella condizione di trovarti stanco a fine serata. A settembre si risveglierà una grande passione.

CAPRICORNO: Alcune polemiche verranno fuori e saranno 48 ore di forti discussioni con le persone con cui ti confronti ogni giorno. Determinate questioni potrebbero risolversi solo domenica, sii paziente.

ACQUARIO: Hai bisogno di trovare energia e lo farai nel corso di questa giornata. Alcuni problemi finanziari verranno fuori, ma è normale in questo periodo. Cambiamenti in vista nel tuo domani.

PESCI: Giornata ricca di pensieri, anticipa questo l’oroscopo di Paolo Fox. Concentrati sull’amore e non sottovalutare i sentimenti. Alcune crisi in arrivo con Gemelli e Vergine.

Oroscopo delle squadre

Inter-Siviglia: è un giorno importante per tutti i nerazzurri e per la società interista. Dopo dieci anni l’Inter potrebbe giocarsi la possibilità di vincere un trofeo. Venere veglierà sulla gara, con i sentimenti che contrasteranno tutto l’andamento del match.