Calciomercato Napoli, fissato il prezzo per un obiettivo

Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima stagione, ma prima dovrà intervenire sul mercato. In questi ultimi giorni la squadra azzurra è stata coinvolto in diverse voci, soprattutto con le big del nostro campionato. Occhi puntati sull’asse con la Roma, con la quale ci sarebbe in atto una mega trattativa.

Mercato Napolo: obiettivo Veretout, costa 25 milioni

L’asse tra Napoli e Roma è caldissimo, e pare che da un momento all’altro possa esserci un’operazione molto interessante. Si sta parlando parecchio di uno scambio tra Milik e Under, con tanto di conguaglio di 15 milioni di euro in favore degli azzurri. I giallorossi riflettono, e intanto cercano di blindare un altro gioiello: Veretout. Il francese interessa parecchio alla squadra partenopea, ma la valutazione è di circa 25 milioni di euro. Un prezzo comunque piuttosto alto, ma che potrebbe non fermare Giuntoli e De Laurentiis ad un eventuale assalto. L’ex Fiorentina piace tantissimo anche a Gattuso, e fu seguito già ai tempi di Firenze. Questa la notizia riportata da RomaLive.it.

Napoli-Veretout: la strategia

Il Napoli sa bene di poter incassare anche dei soldi dalla cessione di Milik, e la strategia sarebbe proprio la seguente: cedere il polacco per poi avere i soldi per finanziare l’assalto a Veretout. Tutto molto intelliggente, ma con un affare ancora da definire bene. La Roma ci pensa parecchio, e pensa soprattutto a come muoversi in questo mercato.