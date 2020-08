Calciomercato Milan, sfida all’Atalanta per un attaccante

Aria di rivoluzione in casa Milan, ed aria soprattutto di rinforzi per l’attacco. Se da una parte il rinnovo di Ibrahimovic sembra ormai ad un passo, dall’altra invece serviranno dei nuovi innesti, soprattutto per il ruolo di ala offensiva. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno più di tutti pare interessare maggiormente la dirigenza.

Ultime Milan: Thauvin nel mirino

Per l’attacco di pensa a Florian Thauvin, o meglio, si ritorna a pensarci. L’esterno del Marsiglia era stato già seguito tempo fa, e adesso nelle ultime ore è ritornato di moda dalle parti di Milano. Il francese ha disputato delle ottime stagioni in patria, e la sua squadra lo valuta 20 milioni di euro. Un prezzo considerevole, e che sicuramente può essere più che abbordabile per il Diavolo, intenzionato ad alzare l’asticella in attacco. La trattativa è comunque complicata per via della folta concorrenza, anche in Serie A, così come riportato da IlMilanista.

Thauvin-Milan: occhio all’Atalanta

Thauvin è un obiettivo concreto per il Milan, ma attenzione all’inserimento di altre pretendenti dalla Serie A. In particolare occhi puntati sull’Atalanta, altra squadra molto interessata, e che potrebbe investire sul francese vista la situazione legata ad Ilicic. Si prospetta un duello tutto italiano, tra due compagini che hanno un obiettivo in comune: la Champions League.