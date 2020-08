Calciomercato Milan, rinnovo Ibra: Gazidis lo ‘accontenta’, i dettagli

Continua a tenere banco la situazione rinnovo in casa Milan del loro centravanti Zlatan Ibrahimovic. Per il mercato passi avanti per Aurier e Bakayoko.

Sei milioni all’anno per Ibra, ultima offerta

Il Milan non ha intenzione di perdere Zlatan Ibrahimovic. Lo si capisce dal fatto che Ivan Gazidis (secondo la ‘Gazzetta dello Sport‘) ha aumentato la sua offerta da cinque a sei milioni di euro all’anno per l’attaccante. Lo svedese ora ci sta pensando e potrebbe rinunciare a quel milione in più che aveva chiesto. La dirigenza vuole chiudere il tutto entro questa settimana. Il giorno del ritiro della squadra (lunedì) si avvicina. Mino Raiola è al lavoro per soddisfare le richieste del suo assistito che, pare, voglia continuare la sua avventura in rossonero.

Oggi ci sarà un nuovo vertice tra le due parti. Potrebbe essere il giorno deciso come ci possono essere dei colpi di scena.

Passi in avanti per Bakayoko e Aurier

Settimana importante anche per il direttore tecnico Paolo Maldini e quello sportivo Frederic Massara. Bakayoko è pronto a ritornare a Milano. Ne ha già discusso con i dirigenti, vuole solo tornare in Italia. Buone notizie anche da Serge Aurier: la trattativa per il terzino e per il centrocampista di origini ivoriane, potrebbero concludersi per l’inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il turco Omur se ne sta solo parlando, trattative ancora non sono nate con il Trabzonspor.