Calciomercato Milan, pronto l’assalto a un difensore

Il Milan prepara una sorta di rivoluzione per la prossima stagione, e si appresta a muoversi sul mercato per andare a puntellare vari reparti. Occhio soprattutto a quello che può succedere in difesa, con un colpo in canna molto interessante.

Mercato Milan: Milenkovic, la Fiorentina fissa il prezzo

Tra i tanti obiettivi rossoneri c’è anche Milenkovic, difensore della Fiorentina che ha disputato una buona stagione. Il serbo è seguito da diverso tempo, e le sue prestazioni hanno subito colpito Maldini e dirigenza, tanto da aver avanzato sondaggi già da prima della chiusura del campionato. Ovviamente si tratta di una trattativa difficile, specie perchè la squadra di Firenze non vorrebbe affatto privarsi di uno dei suoi giocatori migliori. Il prezzo fissato è di circa 40 milioni di euro, una cifra molto alta, e che al momento starebbe bloccando il proseguimento dell’affare. I rossoneri però non vogliono mollare, e restano alla finestra. Questa la notizia riportata da Milan News.

Milan-Milenkovic: la strategia

Milenkovic costa parecchio, ed è per questo che il Milan dovrà assolutamente trovare una soluzione per abbassare le spese. La prima idea è quella di inserire Paquetà nella trattativa: il brasiliano è in uscita, e a Firenze ritroverebbe minuti e costanza. L’ottimismo c’è, anche perchè tra Diavolo e Ramadani (agente del giocatore) c’è un rapporto ottimo, vedi Rebic.

