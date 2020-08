Calciomercato Juventus: colpo dal Bayern Monaco

Juventus, possibile colpo dal Bayern Monaco. Il club tedesco, dopo la finale di Champions League, potrebbe salutare uno dei migliori calciatori in organico.

Calciomercato Juventus: Alaba nel mirino

Dopo esser stato accostato anche all’Inter, nelle ultime sembrerebbe esser tornato caldo per la Juventus il nome di David Alaba.

Il terzino sinistro, impiegato anche da centrale, sarebbe tornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juventus. Il laterale austriaco, autore di una stagione straordinaria, è in scadenza di contratto nel 2021.

Motivo per il quale in estate potrebbe andar via. Il calciatore è da tempo nel mirino dei bianconeri che in questi anni, tuttavia, non hanno ancora affondato il colpo. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il futuro del terzino del Bayern Monaco potrebbe essere in Serie A.

Il motivo? Il difensore avrebbe rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dai bavarese e questo complica la usa permanenza.

Juventus, quanto costa Alaba?

Il prezzo del difensore non sarebbe nemmeno esorbitante dato il livello del terzino. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

Una cifra giusta, considerato il contratto di Alaba fino al 2021. La Juve per ora temporeggia ma deve anche prestare massima attenzione all’interesse di Inter e Manchester City che da tempo seguono l’evoluzione delle trattative tra Alaba e il Bayern Monaco.

