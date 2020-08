Calciomercato Benevento, colpo dal Cagliari: il comunicato (UFFICIALE)

Calciomercato Benevento, ecco Ionita: è il nuovo acquisto per Pippo Inzaghi

E’ cominciato il ritiro del Benevento e il calciomercato delle streghe si è già infiammato. Sì, perché non si ferma a Kamil Glik l’operato di Vigorito, patron del club giallorosso pronto ad allestire una squadra che sia in grado di far meglio rispetto all’ultima apparizione in Serie A. Pippo Inzaghi accoglie il suo nuovo acquisto, centrocampista molto gradito per il suo scacchiere, con l’idea di fare del centrocampista, un titolare importante per le sue gerarchie.

Benevento, ora è anche ufficiale: il comunicato su Artur Ionita

Nella giornata di ieri ha salutato tutti al suo centro sportivo, con direzione Benevento. Nel corso di questa giornata, Artur Ionita è stato ufficializzato al Benevento, che costruisce pezzo dopo pezzo, il suo nuovo organico. E’ il Cagliari, attraverso il proprio sito ufficiale, ad annunciare il passaggio a titolo definitivo: “Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita al Benevento. Ionita, primo moldavo nella storia del Club, ha disputato quattro stagioni in maglia rossoblù, per un bilancio complessivo di 132 partite e 6 reti. Professionista serio, grande dedizione al lavoro, Artur si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità tecniche e umane: il Cagliari lo ringrazia per quanto fatto in questi anni e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera”.