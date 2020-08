Calciomercato Napoli: Milik via, c’è l’accordo con una big italiana

Napoli, Arek Milik sta per andare via? Il club azzurro avrebbe trovato in fretta l’accordo con la Roma per la cessione di Milik.

Mercato Napoli 2020: Milik alla Roma per 15 milioni ed Under

Il Napoli sta per dire addio ad Arek Milik. Dopo aver acquistato già il sostituto, il Napoli ora cerca di piazzare il polacco, magari non lascandolo alla Juventus.

Forse anche per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero già trovato una base di accordo con la Roma.

Il club del nuovo presidente Friedkin sta provando a rilanciare le ambizioni e il mercato giallorosso. La squadra della capitale avrebbe in particolar modo messo gli occhi sulla punta azzurra. Principale obiettivo di mercato anche della Juventus.

Milik alla Roma: le cifre

Per arrivare al calciatore la Roma sarebbe disposta a sacrificare Under e non solo. Fienga avrebbe incontrato a Londra il figlio del texano per rompere gli indugi e prendere la punta. Al Napoli andrebbero 15 milioni e il cartellino di Under, esterno offensivo che piace da tempo a Gattuso. De Laurentiis avrebbe già dato l’ok alla chiusura dell’affare.

Ora l’ultimo scoglio per i due club resta la volontà di Arek Milik e della Juve. Il club bianconero ha da tempo in mano l’accordo con il giocatore che però, dopo l’arrivo in panchina di Pirlo, potrebbe cambiare idea.

Con l’addio di Sarri, infatti, Milik alla Juve potrebbe far molta panchina e per questo potrebbe cambiare idea e decidere si accettare la destinazione romana.

